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общество

Жительница Новосибирска возмутилась плавающими в фонтанах детьми

Фото Жительница Новосибирска возмутилась плавающими в фонтанах детьми
Фото Жительница Новосибирска возмутилась плавающими в фонтанах детьми

Фото из публикации «АСТ-54»

Жительница Новосибирска пожаловалась на детей, купающихся в фонтане перед ГПНТБ.

В начале мая в Новосибирске запустили почти 20 городских фонтанов. Большинство из них ввели в рабочий режим одновременно, в ходе подготовки к празднованию Дня Победы.

С наступлением уже почти летнего тепла маленькие новосибирцы вспомнили об одном из самых освежающих развлечений на улице — некоторые отправились к фонтанам на водные процедуры. Этим и осталась недовольна одна из жительниц города.

«На площади перед ГПНТБ малолетние дети плавают в фонтанах. Почему никто не следит за этим?», — задалась она вопросом в публикации сообщества «АСТ-54», приложив фотографии с места событий.

В тексте женщина уточнила: неизвестно, находились ли купающиеся в фонтане дети с родителями, либо гуляли сами по себе, но взрослые просто проходили мимо, как и сотрудники библиотеки.

Фото Жительница Новосибирска возмутилась плавающими в фонтанах детьми 2

В комментариях многие новосибирцы не разделили возмущения жительницы.

«Наверное, они ходили бы купаться в аквапарк или бассейн — но в первом дорого, а во втором скучно. Автор, а вы как веселились в детстве?», «Туда надо добавить химию как для бассейнов, чтобы не заразились ничем, да и пусть купаются», «Всю жизнь повсюду на планете дети веселились в фонтанах», — выразили своё мнение горожане.

Тем не менее, нашлись и те, кто встал на сторону недовольной женщины.

«Дети, купающиеся в фонтане — не норма, и точка. Что будет с взрослой женщиной или мужчиной, который тоже будет купаться в фонтане? Их заберёт полиция», «Фонтаны существуют для украшения города, но никак не для того, чтобы в них купались», «Никакого воспитания», — озвучила свою позицию часть жителей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
фонтаны
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