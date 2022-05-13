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Появились подробности обнаружения тела младенца на свалке в Новосибирске

Фото Появились подробности обнаружения тела младенца на свалке в Новосибирске
Фото Появились подробности обнаружения тела младенца на свалке в Новосибирске

Фото Елены Отмаховой / Сиб.фм

Тело новорождённой девочки, обнаруженное 6 мая на Гусинобродском мусорном полигоне, находилось в пакете среди картофельных очистков.

6 мая 2022 года на Гусинобродском мусорном полигоне в Новосибирске был найден труп новорождённой девочки. Журналист Сиб.фм побывал на свалке и выяснил, где и как среди отходов на площади более 45 гектаров заметили тело.

По словам заместителя директора полигона Александра Демешова, труп в промежутке с 08:00 до 09:00 случайно обнаружил один из сотрудников, занимающихся расстановкой машин. Мужчина проходил по разгрузочной площадке и обратил внимание на раскрытый пакет. С первого взгляда тело девочки он принял за куклу, но потом понял, что перед ним ребёнок.

Труп был завёрнут в полотенце и лежал среди картофельных очистков. Трогать его на полигоне не стали, сразу вызвали полицию.

«В моей практике впервые находят труп младенца, а я здесь 17 лет работаю», — отметил Демешов.

Выяснить, откуда тело попало на полигон, будет непросто, поскольку за час на него заехали порядка 17 машин с разными механизмами утилизации практически со всех районов правобережья.

Фото Появились подробности обнаружения тела младенца на свалке в Новосибирске 2

«Даже за 20 минут в это время проходит машин 10. Но номера всех мусоровозов есть, мы передали их в Следственный комитет. С каждой машины была отобрана документация», — рассказал замдиректора полигона.

Пожалуй, единственная зацепка, — мусор, который лежал в куче с пакетом с телом. Там присутствовали ветки. Это указывает на то, что привезли его не со свалки многоэтажного здания, а из частного сектора, пояснил собеседник Сиб.фм.

Следователям предстоит отработать маршруты 17 грузовиков и выяснить, какие из них побывали не в микрорайонах с высотками, а затем начать обход.

Напомним, что по факту обнаружения тела девочки в СК возбудили уголовное дело по ст. 106 — «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

убийство
СК
Новосибирск
полигон
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