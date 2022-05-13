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Конкурс по умным остановкам в Новосибирске продлили до 29 сентября

Фото Конкурс по умным остановкам в Новосибирске продлили до 29 сентября
Фото Конкурс по умным остановкам в Новосибирске продлили до 29 сентября

Фото pixabey

Мэрия Новосибирска продлила сроки поиска инвесторов для установки умных остановок до конца сентября.

Власти Новосибирска во второй раз продлили прием заявок на участие в открытом конкурсе на монтаж 210 комфортных остановок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Новосибирским властям снова пришлось продлить сроки приема заявок на участие в конкурсе на монтаж 210 комфортных остановок в Новосибирске. В первый раз его продлевали до 13 мая 2022 года для удобства инвесторов. Сейчас сроки сдвинули до 29 сентября 2022 года из-за «сложной экономической ситуации и нестабильности на рынке».

Эксперты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска уверены, что с учетом наметившейся тенденции к стабилизации экономической ситуации этого времени потенциальным инвестором будет достаточно.

Победителем будет признан участник, предложивший наилучшие условия. Если два или более участника предложат равные наилучшие условия, победителем признают того, кто сделал это первым.

Напомним, в рамках соглашения концессионер установит 210 комфортных остановок общественного транспорта двух типов: 140 навесов и 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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