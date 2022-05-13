Психолог посоветовала в пятницу 13 мая обложиться чесноком

Психолог Копнева посоветовала российским мужчинам в пятницу, 13-го ухаживать за женщинами.

Многие ассоциируют число 13 со смертью и неприятностями, особенно если подобный день выпадает на пятницу, но «любые негативные убеждения — лишь выдуманные суеверия», рассказала NEWS.ru психолог Наталья Копнева. Эксперт добавила, что к пятнице, 13-му стоит относиться как к обычному дню, в ином случае можно «обложиться чесноком и засыпать с осиновым колом в руках».

«По вере вашей дано будет вам», — сказано в Евангелие. Если человек верит, что в пятницу, 13-го с ним случится несчастье, это вполне может произойти. Пятница как день недели находится под покровительством планеты Венера. Число 13 — это 1 + 3 = 4. Четвёрка в нумерологии представляет собой стабильность и устойчивость. Это альтернативная, позитивная трактовка дня, в которую тоже можно поверить. В пятницу мужчинам благоприятно ухаживать за девушками, баловать их, дарить цветы, а женщинам — заниматься собой, делать косметические процедуры, причёски с локонами (они особенно нравятся Венере-покровительнице), быть красивыми и ухоженными", — рассказала Копнева.