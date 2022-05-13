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общество

Психолог посоветовала в пятницу 13 мая обложиться чесноком

Фото Психолог посоветовала в пятницу 13 мая обложиться чесноком
Фото Психолог посоветовала в пятницу 13 мая обложиться чесноком

Фото pixabay.ru

Психолог Копнева посоветовала российским мужчинам в пятницу, 13-го ухаживать за женщинами.

Многие ассоциируют число 13 со смертью и неприятностями, особенно если подобный день выпадает на пятницу, но «любые негативные убеждения — лишь выдуманные суеверия», рассказала NEWS.ru психолог Наталья Копнева. Эксперт добавила, что к пятнице, 13-му стоит относиться как к обычному дню, в ином случае можно «обложиться чесноком и засыпать с осиновым колом в руках».

«По вере вашей дано будет вам», — сказано в Евангелие. Если человек верит, что в пятницу, 13-го с ним случится несчастье, это вполне может произойти. Пятница как день недели находится под покровительством планеты Венера. Число 13 — это 1 + 3 = 4. Четвёрка в нумерологии представляет собой стабильность и устойчивость. Это альтернативная, позитивная трактовка дня, в которую тоже можно поверить. В пятницу мужчинам благоприятно ухаживать за девушками, баловать их, дарить цветы, а женщинам — заниматься собой, делать косметические процедуры, причёски с локонами (они особенно нравятся Венере-покровительнице), быть красивыми и ухоженными", — рассказала Копнева.

Как и в случае со многими другими традициями и суевериями (которые «оптом» празднуются в западных странах 31 октября, в Хеллоуин), истоки дурной славы пятницы и числа 13 точно неизвестны. Историки отдают предпочтение версии, что для христиан пятница является несчастливой, потому что по преданию именно в этот день распяли Христа. А «чёртова дюжина» должна вызывать опасения уже в силу самого названия (плюс предавший Христа Иуда Искариот был его 13-м учеником). Похожие коннотации находятся в скандинавской языческой мифологии, где роль «паршивой овцы» играл бог Локи, 13-й в пантеоне викингов.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал о самых страшных приметах в пятницу, 13 мая.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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