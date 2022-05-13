Страшные приметы в пятницу 13-е: как уберечься от несчастий и вечной бедности

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В 2022 году только одна пятница выпадает на 13-е число, не случайно этому мистическому дню предаётся так много значения. Как выйти белой и пушистой из чёрной пятницы, расскажем на Сиб.фм.

Многочисленные опросы россиян о том, какой день они считают самым страшным, показали, что больше всего соотечественники боятся пятницу 13-е и Хеллоуина. С этими датами связывают проявление всевозможной чертовщины и выходок нечистой силы. Кроме того, существует внушительный список примет о том, что категорически запрещено делать в пятницу 13-го числа. Малейшая ошибка, и человек может обречь себя на бедность и одиночество.

Ресурс ellegirl.ru собрал топ-10 жутких примет, связанных с пятницей 13.

--Если возьмешь в пятницу 13-го денег взаймы, то можешь их никогда не вернуть.

--Если расскажешь кому-то про свои сны в этот день, то заберешь энергию своего собеседника.

--Посмотришь в зеркало, ложась спать 13-го числа, иначе останешься без сил.

--Если поменяешь прическу или решишься на другие изменения в этот день, можешь накликать сглаз.

--Не оглядывайся, возвращаясь домой вечером 13-го, иначе потеряешь удачу.

--Если поменяешь постельное белье в пятницу 13-го, то будут долгое время мучить кошмары

--Если откроешь зонт внутри помещения, накличешь несчастье.

--Если уронишь кошелек, останешься без денег.

--Если скрестишь нож и вилку на столе, впереди ждут трудности.

--Если уснешь на одной стороне кровати, а проснешься на другой, то день будет тяжелым.

Что касается астрологов, то они утверждают, что пятница 13 мая – неудачный день для любых начинаний или серьёзных поступков. Также в эту дату могут возникнуть проблемы с денежными средствами и в общении с окружающими.

Эксперты советуют 13 мая внимательно следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей.