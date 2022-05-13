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общество

Рыбак из Новосибирска Никита Дюпин поделился рецептом тайной прикормки для карася

Фото Рыбак из Новосибирска Никита Дюпин поделился рецептом тайной прикормки для карася
Фото Рыбак из Новосибирска Никита Дюпин поделился рецептом тайной прикормки для карася

Фото pixabay.ru, видео из группы "Рыбалка с Никитой Дюпиным" в "ВК"

Профессиональный рыбак из Новосибирска Никита Дюпин поделился рецептом секретной прикормки для ловли карася.

В Новосибирске профессиональный рыбак Никита Дюпин рассказал о тайной прикормке, которая гарантирует хороший улов карася. Об этом он рассказал на личной странице "Рыбалка с Никитой Дюпиным" в "ВК".

Никита Д.пин — руководитель секции «Поплавок» Новосибирской области, чемпион Новосибирской области, кандидат в мастера спорта и капитан команды FishingSib. Ранее он рассказал Сиб.фм, где в Новосибирске лучше всего начинать весеннюю рыбалку.

Для приготовления секретной прикормки понадобятся:

--панировочные сухари пшеничные;

--кукурузная крупа;

--геркулес;

--кунжут;

--кокосовая стружка;

--молотые семена подсолнечника;

--клубничный сироп;

--горячий шоколад;

--ванилин;

--кориандр.

Первым делом Никита Дюпин добавляет в ёмкость молотые семечки. Для "приворотного зелья" он использует солёные семечки, так как соль является природным стимулятором аппетита у рыб. Далее добавляется кунжут, горячий шоколад, кориандр и ванилин.

В полученную массу следует высыпать сухари панировочные и кукурузную муку, а также кокосовую стружку, которая выполняет роль разрыхлителя, и геркулес со вкусом клубники.

"Вообще, карась — это сладкоежка. Поэтому запахи клубники и ванилина отлично подходят для него", — объяснил Дюпин.

После этого нужно взять клубничный сироп и смешать его пополам с водой. Полученную смесь поэтапно добавляют в прикормку, перемешивая массу.

"Важно, чтобы прикормка оставалась рассыпчатой и рыхлой, но при этом смесь можно было сформировать в комочек. Его мы потом забросим в воду, и частицы будут растворяться, распространяя ароматные частицы. Карась весной от этого просто не устоит", — подчеркнул рыбак.

Но самым главным ингредиентом секретной прикормки стала обычная манная крупа. Её нужно добавить 2 столовых ложки и перемешать.

Крупу крайне важно добавлять в конце приготовления угощения для карася, чтобы блюдо не скомковалось.

Напомним, ранее житель Новосибирска Андрей на майских праздниках поймал в Обском водохранилище гигантского судака весом почти 11 килограммов. Как рассказал мужчина Сиб.фм, такой улов у него случился впервые.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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