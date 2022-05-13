Рыбак из Новосибирска Никита Дюпин поделился рецептом тайной прикормки для карася

Фото pixabay.ru, видео из группы "Рыбалка с Никитой Дюпиным" в "ВК"

Профессиональный рыбак из Новосибирска Никита Дюпин поделился рецептом секретной прикормки для ловли карася.

В Новосибирске профессиональный рыбак Никита Дюпин рассказал о тайной прикормке, которая гарантирует хороший улов карася. Об этом он рассказал на личной странице "Рыбалка с Никитой Дюпиным" в "ВК".

Никита Д.пин — руководитель секции «Поплавок» Новосибирской области, чемпион Новосибирской области, кандидат в мастера спорта и капитан команды FishingSib. Ранее он рассказал Сиб.фм, где в Новосибирске лучше всего начинать весеннюю рыбалку.

Для приготовления секретной прикормки понадобятся:

--панировочные сухари пшеничные;

--кукурузная крупа;

--геркулес;

--кунжут;

--кокосовая стружка;

--молотые семена подсолнечника;

--клубничный сироп;

--горячий шоколад;

--ванилин;

--кориандр.

Первым делом Никита Дюпин добавляет в ёмкость молотые семечки. Для "приворотного зелья" он использует солёные семечки, так как соль является природным стимулятором аппетита у рыб. Далее добавляется кунжут, горячий шоколад, кориандр и ванилин.

В полученную массу следует высыпать сухари панировочные и кукурузную муку, а также кокосовую стружку, которая выполняет роль разрыхлителя, и геркулес со вкусом клубники.

"Вообще, карась — это сладкоежка. Поэтому запахи клубники и ванилина отлично подходят для него", — объяснил Дюпин.

После этого нужно взять клубничный сироп и смешать его пополам с водой. Полученную смесь поэтапно добавляют в прикормку, перемешивая массу.

"Важно, чтобы прикормка оставалась рассыпчатой и рыхлой, но при этом смесь можно было сформировать в комочек. Его мы потом забросим в воду, и частицы будут растворяться, распространяя ароматные частицы. Карась весной от этого просто не устоит", — подчеркнул рыбак.

Но самым главным ингредиентом секретной прикормки стала обычная манная крупа. Её нужно добавить 2 столовых ложки и перемешать.

Крупу крайне важно добавлять в конце приготовления угощения для карася, чтобы блюдо не скомковалось.

Напомним, ранее житель Новосибирска Андрей на майских праздниках поймал в Обском водохранилище гигантского судака весом почти 11 килограммов. Как рассказал мужчина Сиб.фм, такой улов у него случился впервые.