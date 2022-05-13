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С улиц Новосибирска эвакуировали незаконно размещенные электросамокаты

Фото С улиц Новосибирска эвакуировали незаконно размещенные электросамокаты
Фото С улиц Новосибирска эвакуировали незаконно размещенные электросамокаты

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска изъяла с муниципальной земли самокаты кикшеринговых компаний Whoosh и Urent.

Власти Новосибирска начали бороться с незаконным размещением электросамокатов на улицах города. Первый рейд по изъятию транспортных средств прошел 13 мая.

Фото С улиц Новосибирска эвакуировали незаконно размещенные электросамокаты 2

«Мы пытались действовать совещаниями и разговорами. Честно говоря, заключенное между кикшеринговыми компаниями и мэрией Новосибирска соглашение исполнялось на 90 %. Но оно не исполнялось в принципиально важной части оформления парковочных мест. Мы обязаны соблюдать законодательство, поэтому приступили к активным действиям после долгих увещеваний», – заявили представители мэрии Новосибирска.

Фото С улиц Новосибирска эвакуировали незаконно размещенные электросамокаты 3

В администрации отметили, что компании соблюдали скоростные режимы и запретные зоны, однако специальные парковки для средств индивидуальной мобильности так и не оформили.

Фото С улиц Новосибирска эвакуировали незаконно размещенные электросамокаты 4

«Любой бизнес будет до конца стараться бесплатно использовать то, что не контролируется. Пока что оформлено только 28 парковок в Октябрьском районе компанией Whoosh», – добавили в мэрии.

Фото С улиц Новосибирска эвакуировали незаконно размещенные электросамокаты 5

Представитель городской администрации подчеркнул, что у властей нет задачи кого-то «кошмарить». Мэрия надеется, что сегодняшняя акция побудит компании выйти на правовой уровень взаимодействия и разместить парковки.

Представитель компании Urent заявил не согласился с позицией мэрии. Он заявил, что время размещения парковок не играет никакой роли – в любом случае компания оплатит парковочное место за весь сезон, а не с момента подачи заявки.

Изъятые с муниципальной земли транспортные средства после оплаты штрафов будут возвращены правообладателям.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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