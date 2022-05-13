Уничтожить "Русский мир" призвал премьер-министр Польши Муравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "Русский мир".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил "Русский мир" с раковой опухолью, которую необходимо искоренить. Об этом политик написал в колонке для Telegraph.
Как сообщает РИА-Новости, Моравецкий назвал "Русский мир" новой "чудовищной идеологией".
"Русский мир" — это раковая опухоль, которая <...> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — написал Моравецкий.