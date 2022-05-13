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Уничтожить "Русский мир" призвал премьер-министр Польши Муравецкий

Фото Уничтожить "Русский мир" призвал премьер-министр Польши Муравецкий
Фото Уничтожить "Русский мир" призвал премьер-министр Польши Муравецкий

Фото из группы Минобороны в "ВК"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "Русский мир".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил "Русский мир" с раковой опухолью, которую необходимо искоренить. Об этом политик написал в колонке для Telegraph.
Как сообщает РИА-Новости, Моравецкий назвал "Русский мир" новой "чудовищной идеологией".
"Русский мир" — это раковая опухоль, которая <...> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — написал Моравецкий.
Напомним, с 24 февраля российская армия проводит освободительную спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, данная операция стала "единственно верным решением",

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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