Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн

Фото с сайта kremlin.ru, видео ОТС

9 мая президент России Владимир Путин выступит с обращением во время парада Победы на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что главнокомандующий выступит с обращением к участникам парада и всем россиянам. Также российский лидер возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Прямую трансляцию парада Победы в Москве проведёт телеканал ОТС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о начале всеобщей мобилизации в России 9 мая.

На вопрос корреспондентов о вероятности объявления войны Украине со стороны России 9 мая, представитель Кремля ответил следующее: «Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, накануне президент президент России Владимир Путин направил поздравления с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войны в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также в Абхазию, Южную Осетию, ЛНР и ЛНР, Грузию и Украину.

Он назвал общим долгом не допустить возрождения нацизма и указал на необходимость сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, а также общие духовные ценности и традиции братской дружбы.

Обращаясь к украинцам, Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.

Российский президент выразил уверенность, что «как и в 1945 году, победа будет за нами».