В Новосибирске бизнесмены раскритиковали идею введения 4-дневной рабочей недели

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Новосибирские предприниматели раскритиковали инициативу о введении в России четырехдневной рабочей недели.

Бизнесмены из Новосибирска прокомментировали идею о сокращении рабочей недели. Предприниматели заявили, что это приведет к резкому снижению зарплат.

Разговоры о введении в России четырехдневной рабочей недели ведутся на протяжении последних нескольких лет. Снова об этом активно начали говорить в мае 2022 года с подачи председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Он заявил, что переход на четырехдневку – это уже вопрос недалекого будущего. Однако согласно опросам, треть россиян выступили против введения четырехдневной рабочей недели. Опрошенные опасаются, что это скажется на их заработке.

Раскритиковали эту идею и новосибирские предприниматели. Бизнесмены считают, что четырехдневная рабочая неделя грозит снижением доходов россиян. Гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов заявил, что людям нужны деньги, а бизнесу – результат. По его словам, ни один предприниматель не будет платить столько же денег за 32 рабочих часа в неделю, сколько за 40 часов.

При этом угрозу выгорания сотрудников бизнесмен оценил иронически. Соколов уверен, что россияне и так отдыхают достаточно и привел в пример японцев с их восьмидневными отпусками.

А вот основатель ателье «Фатерсон» и сети мужских парикмахерских «Папа дома» пожаловался, что малый бизнес получает недостаточно поддержки от государства, и поэтому не может перейти на сокращенную рабочую неделю.

«Учитывая свой опыт и опыт знакомых, скажу так: это может привести к параличу бизнеса. Вот сейчас были майские праздники: некоторые вещи хотелось делать, и нужно было делать, но стояли и ждали. Те предложения, которые звучат, они про крупный и средний бизнес. Сейчас хорошую поддержку дают крупному бизнесу, но к малому такого внимания нет. И поэтому малому бизнесу нужно крутиться, чтобы выжить. Какие уж тут четырехдневки», – сказал Янис Кайшев.

Аналогичного мнения придерживается и директор производственной компании «Сибирская губерния» Евгения Чавкина. Предпринимательница считает, что сейчас не лучшее время для таких предложений.

«Ситуации разные. Лучше от таких инициатив точно никому не станет. Нам, наоборот, нужно создать такие условия, чтобы бизнес работал, чтобы был максимально загружен», – заключила Чавкина в беседе с BFM-Новосибирск.