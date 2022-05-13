В Новосибирске убрали с площади Ленина часы обратного отсчёта до МЧМ-2023

Фото Валентина Лутаева / Сиб.фм

Часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 в Новосибирске демонтировали. Это подтвердили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

В Новосибирске демонтировали часы обратного отсчёта до молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который город должен был принять в 2023 году. Информацию о том, что на площади Ленина их больше нет, подтвердили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Демонтаж был согласован с Федерацией хоккея России (ФХР). В рабочем состоянии часы будут храниться в региональной Дирекции спортивных мероприятий.

Как поступить с ними, пока не решили. Возможно, их установят рядом с новым ледовым дворцом на Немировича-Данченко, или разместят внутри него.

Точно известно, что часы останутся в городе как напоминание о несостоявшемся первенстве, пишет VN.ru.

Напомним, что часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 были торжественно запущены в центре Новосибирска 26 декабря 2021 года — ровно за год до начала соревнований. Однако в феврале Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ, IIHF) из-за ситуации на Украине отозвала у России право на проведение чемпионата.

В начале мая стало известно, что он пройдёт в Канаде, в городах Галифакс и Монтон.