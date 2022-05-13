В Новосибирске въезд на МЖК отремонтируют в 2022 году за 80 миллионов рублей

Фото Сиб.фм
В Новосибирске отремонтируют дорогу на МЖК за 80 миллионов рублей.
В 2022 году в Новосибирске отремонтируют участок Гусинобродского шоссе у въезда на МЖК. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.
Участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске у въезда на МЖК будет восстановлен в текущем году. Заммэра Новосибирска Олег Клемешов рассказал, что отремонтирован будет участок дороги от улицы Есенина до улицы Доватора вместе с перекрестком.
Начальник управления дорожного строительства администрации города Виктор Хихлов добавил, что стоимость работ оценивается в 80 миллионов рублей.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске отремонтируют 6 трамвайных переездов в 2022 году. Кроме того, в Новосибирске несколько улиц перекроют на 6 месяцев для ремонта теплосетей.
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