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В Новосибирской области объявили в розыск 20-летнюю девушку в белой ветровке

Фото В Новосибирской области объявили в розыск 20-летнюю девушку в белой ветровке
Фото В Новосибирской области объявили в розыск 20-летнюю девушку в белой ветровке

Vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирской области ищут 20-летнюю нездоровую девушку в белой ветровке.

20-летняя жительница Новосибирской области пропала 12 мая. Ее ищут полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики рассказали, что девушка нездорова.

20-летняя Евгения Фзирен ушла из дома в Ордынском районе Новосибирской области 12 мая. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ситуацию осложняет тот факт, что девушка нездорова и нуждается в контроле со стороны близких, а также в особых бытовых условиях.

По словам родственников пропавшей, Евгения ушла на прогулку и отключила телефон. При этом ранее девушка уже сбегала из дома. Сейчас она может находиться в любом районе Новосибирской области.

На момент пропажи девушка была одета в белую ветровку, синие джинсы и красные кроссовки. Рост пропавшей – 160 см, она нормального телосложения с черными волосами и карими глазами.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Ранее Сиб.фм писал, что 18 человек пропали без вести в апреле 2022 года в Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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