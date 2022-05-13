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В Новосибирской области подросток выстрелил из пистолета и ранил 13-летнюю школьницу

Фото В Новосибирской области подросток выстрелил из пистолета и ранил 13-летнюю школьницу
Фото В Новосибирской области подросток выстрелил из пистолета и ранил 13-летнюю школьницу

Фото Сиб.фм

Под Новосибирском 13-летняя девочка пострадала от выстрела из пневматики.

В Новосибирской области трое подростков устроили стрельбу из пневматического пистолета и ранили 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в Следкоме НСО.

Следком начал проверку по факту травмирования 13-летней девочки из пневматики. Инцидент произошел 7 мая в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области. Трое подростков развлекались, стреляя из пневматического пистолета. Пули попали в девочку, которая находилась на ближайшей детской площадке.

«Трое несовершеннолетних местных жителей сделали мишень из коробки на балконе и стали стрелять по ней из пневматического пистолета», – говорится в сообщении СК.

Пульки застряли в ноге школьницы. Врачи извлекли дробь из конечности пострадавшей, сейчас она находится дома.

Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм писал, что недавно в Новосибирске задержали устроившего стрельбу из ружья во дворе дома мужчину.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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