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В Новосибирской области возбудили пять уголовных дел за неосторожное обращение с огнём

Фото В Новосибирской области возбудили пять уголовных дел за неосторожное обращение с огнём
Фото В Новосибирской области возбудили пять уголовных дел за неосторожное обращение с огнём

Фото «МК в Новосибирске»

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области возбудили пять уголовных дел за неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пять уголовных дел за неосторожное неосторожное обращение с огнём возбудили в Новосибирской области с начала пожароопасного сезона в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Фигурантами стали лица, чьи действия повлекли уничтожение дачных участков, жилых домов, надворных построек и лесных насаждений.

«Так, в Мошковском районе неустановленное лицо, неосторожно обращавшееся с огнём, уничтожило строения и имущество на территории 13 садовых участков в СНТ, в Болотнинском районе неустановленный гражданин поджёг траву, в результате сгорели восемь жилых домов. В Доволенском районе действия поджигателей привели к уничтожению 19 надворных построек, горели дачные строения, частные дома и лесные насаждения в Коченёвском, Северном районах», — пояснили в правительстве.

Также за время пожароопасного сезона в области возбудили 664 дела об административных правонарушениях и вынесено 807 предостережений.

Напомним, что особый пожароопасный сезон в регионе продолжает действовать. Из-за сложной ситуации с пожарами он продлён до 15 мая.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в 15 районах на сегодняшний день чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
пожар
Новосибирск
уголовное дело
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