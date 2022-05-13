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Жительница Новосибирска на Honda Fit сбила 14-летнего подростка в Южно-Чемском жилмассиве

Фото Жительница Новосибирска на Honda Fit сбила 14-летнего подростка в Южно-Чемском жилмассиве
Фото Жительница Новосибирска на Honda Fit сбила 14-летнего подростка в Южно-Чемском жилмассиве

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске иномарка сбила 14-летнего подростка, переходившего дорогу.

В Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска иномарка сбила 14-летнего мальчика, который переходил дорогу. Подростка госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером в пятницу, 13 мая на территории Кировского района Новосибирска. Около 19 часов 36-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Fit ехала по внутриквартальному проезду от дома № 101/1 на улице Петухова в сторону улицы Виктора Шевелева. Напротив дома № 103 на улице Петухова женщина сбила подростка, который переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля.

Пострадавшего 14-летнего мальчика с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Сиб.фм писал, что Toyota сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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