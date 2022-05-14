Две опасные АЗС на колёсах закрыли после рейда в Октябрьском районе Новосибирска

Фото автора

На борьбу с нелегальными заправками вышли сотрудники администрации Октябрьского района Новосибирска, полиции и регионального главка МЧС.

Информация о совместном рейде появилась Telegram-канале"Мэрия Новосибирска". В администрации сообщили, что проверки в Октябрьском районе проводились совместно с полицией и спасателями.

Нарушителей безопасности ревизоры нашли по двум адресам – на улицах Толстого и Автогенной. Это обычные автомобили, которые никак не были переоборудованы, но на борту машин были рекламные баннеры, и с колёс продавали бензин.

Машины погрузили на эвакуатор и увезли, а на нелегальных продавцов были составлены протоколы об административных правонарушениях. Однако, по прогнозам специалистов, по городу ещё курсируют десятки таких мобильных заправок.

Напомним, массовые проверки заправок в Октябрьском районе проходят регулярно после взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе, который привёл к травмам окружающих и аресту троих топ-менеджеров.