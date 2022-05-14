В Новосибирске 400 кадет приняли участие в параде к 30-летию Сибирского кадетского корпуса

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сибирский кадетский корпус стал первой в России специализированной образовательной организацией для кадет. Он открылся 30 лет назад.

Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирских кадет с 30-летием Сибирского кадетского корпуса, который первым в России начал возрождать кадетское образование.

«Именно сибиряки начали возрождать кадетское образование, нацеленное на качественную подготовку ребят к военной и государственной службе. Объединив вековые традиции военного воспитания, образовательные технологии, педагоги Сибирского кадетского корпуса обеспечили высокий уровень образования и воспитания кадет. Каждый год более 90 % выпускников корпуса поступают в гражданские и военные вузы», — сказал Травников.

Глава региона выразил уверенность, что вскоре большинство кадет сменят свои погоны на курсантские погоны лучших военных училищ России, профильных университетов силовых и правоохранительных органов.

«Всем вам суждено быть настоящими защитниками Отечества. Желаю вам быть достойной сменой тех российских поколений, которые формировали славу нашей армии и авторитет нашей страны!» – заключил Травников.

На торжественном мероприятии, посвященном 30-летнему юбилею корпуса, выступил также мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Свыше 400 подростков приняли участие в параде по случаю празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летия возрождения кадетского образования.

В их числе кадеты Сибирского кадетского корпуса, Казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации Олега Куянова, Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина и Барнаульского кадетского корпуса, а также курсанты Центра дополнительного образования «Мужество, Героизм и Воля», созданного на базе Сибирского кадетского корпуса, члены поискового отряда «Поиск – МГИВ» и воспитанники детского морского центра г. Новосибирска «Каравелла».

Как сообщили в правительстве НСО, Сибирский кадетский корпус стал первым в современной истории России возрождённым кадетским образовательным учреждением. Корпус имеет знамя, герб, эмблему, специальную форму одежды. Обучение осуществляется в одну смену с 1 по 11 классы. Во второй половине дня организована работа 28 кружков и студий (парашютная, морская и стрелковая подготовка, а также занятия в секциях по борьбе и футболу). Все кадеты вовлечены в занятия военно-патриотической направленности.

21 февраля 2016 года между Сибирским кадетским корпусом и Следственным комитетом России был заключен договор, в соответствии с которым открыты 10-е профильные кадетские классы Следственного комитета России, а впоследствии и войск Национальной гвардии РФ.

В 2012 была заложена традиция проведения парада учащихся кадетских корпусов Сибирского федерального округа в сквере перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.