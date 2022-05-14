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Новосибирцы возмутились поведением загорающей на крыше в купальнике девушки

Фото Новосибирцы возмутились поведением загорающей на крыше в купальнике девушки
Фото Новосибирцы возмутились поведением загорающей на крыше в купальнике девушки

Фото АСТ-54

В Новосибирске настала летняя жара и в черте города появились загорающие в купальниках. Есть и недовольные этим фактом.

Бурная дискуссия в соцсетях началась после того, как один из подписчиков сфотографировал девушку в купальнике, загорающую на крыше невысокого здания, и выложил снимок в группу "АСТ-54".

Снимок собрал десятки комментариев, но появились разные мнения. Кто-то посчитал неприличным загорать у всех на виду в пределах видимости из окон многоэтажек, кто-то же осудил самого фотографа, утверждая, что он поступил неэтично выкладывая фото в паблик.

В общем из комментариев становится понятно, что новосибирцы просто скучают по отдыху на пляже. Для многих работающих отдых загородом недоступен, так единственный расположенный поблизости пляж "Наутилус" к началу купального сезона в 2022 году не откроется, а ехать в верхнюю зону Академгородка – не у всех есть время и деньги.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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