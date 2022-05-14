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Один рабочий погиб и двое пострадали от удара тепловоза в Новосибирской области

Фото Один рабочий погиб и двое пострадали от удара тепловоза в Новосибирской области
Фото Один рабочий погиб и двое пострадали от удара тепловоза в Новосибирской области

Фото: Восточного СУ на транспорте СК России

В СУ на транспорте СКР рассказали о трагедии, которая произошла в Новосибирской области: рабочие укладывали рельсы, когда их сбил тепловоз.

Трагедия произошла 14 мая на 3075 километре 7 перегона "Труновское-Кожурла" Западно-Сибирской железной дороги. Рабочие днём занимались ремонтными работами на рельсах. Внезапно появился тепловоз ТЭМ-2, который зацепил троих рабочих.

Известно, что самому молодому из них было 19 лет. Парень не успел даже прийти в себя и скончался на месте. Второго молодого человека скорая увезла в больницу. Третьему не потребовалась помощь медиков, и от госпитализации он отказался.

Сейчас на месте работают следователи. Им предстоит установить причины трагедии. Также к проверкам подключились транспортные прокуроры: в их обязанности входит проверка того, насколько при ремонте путей соблюдалась техника безопасности.

Читайте также на сайте Сиб.фм рассказывали о гибели рабочего в марте на шахте «Осинниковская» в Кузбассе.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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