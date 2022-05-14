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Тестовые матчи на новой ледовой арене в Новосибирске пройдут в ноябре 2022 года

Фото Тестовые матчи на новой ледовой арене в Новосибирске пройдут в ноябре 2022 года
Фото Тестовые матчи на новой ледовой арене в Новосибирске пройдут в ноябре 2022 года

Правительство НСО

Тестовые матчи на новой ледовой арене в Новосибирске планируется провести до конца 2022 года.

Тестовые матчи на новой арене ЛДС в Новосибирске планируется провести в ноябре текущего года, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ранее губернатор НСО Андрей Травников сообщал, что власти региона не отказываются от завершения строительства ЛДС, несмотря на трудности с логистикой и общую экономическую обстановку в стране.

«Мы планируем завершить строительство, сдать объект в эксплуатацию в этом году, ориентируемся на первые тестовые игры в ноябре», – заявил Травников.

Сейчас на ледовой арене уже полностью залили пол, монтируют системы жизнеобеспечения и устанавливают лифты. Полным ходом идут отделочные работу. На площадку возле ледового дворца завозят песок и щебень для благоустройства вокруг стадиона.

Одновременно рабочие монтируют трубки ледового поля. Это трудоемкая работа: сначала нужно положить основную плиту, сделать трубки ее подогрева и теплоизоляцию, и только затем трубки холода. Через неделю на основной арене нового ЛДС зальют последний слой бетона, на который нанесут логотип новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» и разметку.

Благодаря увеличению числа работников удается соблюдать сроки и темпы строительства арены. До 1 июля там должны уже выполнить пробную заливку льда. В ноябре 2022 года на ЛДС пройдут первые пробные матчи.

Ранее Сиб.фм писал, что готовность парка у нового ЛДС в Новосибирске достигла 65 %.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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