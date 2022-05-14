В Новосибирске красная змея заползла на пятый этаж в пятницу 13-ого

Фото МАСС

13 мая спасателям МАСС поступил вызов о том, что на балконе пятиэтажки в Новосибирске ползает красная змея – выяснилось, что она сбежала из террариума.

На пульт Муниципальной аварийно-спасательной службы сообщение поступило в пятницу 13-ого около 11.40. Дежурная бригада прибыла на место. Как рассказал хозяин квартиры в пятиэтажном доме Октябрьского района, жильцы очень испугались, увидев с утра на балконе красную змею.

Спасателям МАСС пришлось соорудить подручное средство для ловли Маисового полоза. Крысиная красная змея хоть и имела устрашающий вид, однако оказалась абсолютно неопасной. Уроженку Северной Америки спасатели МАСС поместили в коробку и увезли в отряд.

Пока в Муниципальной аварийно-спасательной службе изучали экзотическую змейку, за ней прибежала хозяйка. Как выяснилось, девушка живёт в соседней квартире, и пока её не было дома, полоз сбежал и отправился по соседям.

Напомним, вчера Сиб.фм рассказывал и о том, как спасателям МАСС приходится вытаскивать детей из запертых машин, а также о том, какие автомобили труднее всего вскрывать.