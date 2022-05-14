В Новосибирске отремонтировали балетное крыльцо НОВАТа впервые за 30 лет

Фото Алексея Цилера / НОВАТ

В Новосибирском театре оперы и балета рассказали, что отремонтировали крыльцо и крыло для балетных артистов. Это обошлось в четверть миллиарда.

Как рассказали в пресс-службе НОВАТа, теперь в крыле для балетных появилось три полноценных репетиционных зала и сразу несколько просторных гримёрок.

В последний раз эту часть Театра оперы и балета ремонтировали в 90-х годах. В общей сложности было отремонтировано четыре тысячи квадратных метров. На ремонт балетного крыла из федерального бюджета было выделено 250 миллионов рублей.

"Зал начнут эксплуатировать в июле, после отпуска. Для репетиций балета откроют много помещений. Один из залов полностью соответствует формату сцены театра", – подчеркнул заместитель генерального директора НОВАТа Александр Савин.

Напомним, 12 мая Новосибирский театр оперы и балета отметил 77-ой день рождения на сцене. В этот день выступили с десяток звёзд мирового уровня, среди них – Иван Васильев, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Мария Александрова, Леонид Сарафанов и Анна Жарова.