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В Новосибирске загорелся жилой дом с газовым баллоном

Фото В Новосибирске загорелся жилой дом с газовым баллоном
Фото В Новосибирске загорелся жилой дом с газовым баллоном

МЧС России

В Калининском районе Новосибирска загорелся частный жилой дом, огонь перекинулся на соседние здания.

Сотрудники МЧС ликвидировали в Новосибирске возгорание в частном жилом доме, в котором находился газовый баллон. Сотрудники экстренного ведомства спасли из горящего здания женщину, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

Утром 14 мая крупный пожар произошел в Калининском районе Новосибирска. Там загорелся частный жилой дом № 80 на улице Ружейной, затем огонь перекинулся на соседние строения. По данным пресс-службы, в доме находился газовый баллон.

Из горящего дома самостоятельно эвакуироваться смогли четыре человека, из которых двое несовершеннолетних детей. Из соседних домов вышли два человека, пожарные спасли одну женщину.

Через полчаса с момента поступления сигнала о пожаре кровля дома частично обрушилась. Примерно за сорок минут сотрудники экстренного ведомства смогли ликвидировать открытое горение.

При пожаре пострадал дом № 80 на Ружейной и надворные постройки. Кроме того, огнем поврежден нежилой частный дом на Ружейной, 84. Также огонь распространился на крышу капитального гаража на улице Народной, 8/4 к2.

Ранее Сиб.фм писал, что пожарные спасли двух детей из вызванного газом огня в частном доме в Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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