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Жара до +28 градусов: прогноз погоды на 14 и 15 мая в Новосибирске

Фото Жара до +28 градусов: прогноз погоды на 14 и 15 мая в Новосибирске
Фото Жара до +28 градусов: прогноз погоды на 14 и 15 мая в Новосибирске

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Опубликован прогноз погоды на предстоящие выходные: в Новосибирске будет жарко и солнечно, но в воскресенье, 15 мая, начнутся дожди.

В Западно-Сибирском Управлении Гидрометцентра России опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные: синоптики обещают комфортную погоду на 14 мая.

14 мая на территории Новосибирской области будет преимущественно солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла. Ночные температуры также не будут опускаться ниже +10... +15 градусов. Ветер умеренный – до 3 метров в секунду.

Что касается воскресенья, 15 мая, дневная температура может быть ниже на два градуса, но остановится на уровне +26 градусов тепла. Будет пасмурно и немного дождливо.

Начало рабочей недели, 16 мая, будет ещё более прохладно. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают дожди. Ясная погода и жара до плюс 29 градусов установится во вторник, 17 мая.

Напомним, в конце этой недели стояла по-настоящему жаркая погода, и дети начали осваивать городские фонтаны. Это очень возмутило некоторых новосибирцев.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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