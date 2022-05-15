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общество

28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском

Фото 28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
Фото 28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском

ГИБДД г. Новосибирск

Молодой мотоциклист погиб, врезавшись в металлический гараж под Новосибирском.

Мотоциклист без прав погиб при столкновении с гаражом под Новосибирском, сообщает 14 мая пресс-служба регионального ГИБДД.

Еще одной жертвой летнего мотосезона в Новосибирске стал 28-летний мужчина. Он разбился вечером 14 мая в поселке Двуречье Новосибирского района.

Новосибирец, не имеющий права управления, ехал на мотоцикле КТМ Racing AG по улице Рабочей со стороны улицы Юбилейной. Около дома № 8 на улице Юбилейной мужчина не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После этого мотоциклист влетел в металлический гараж.

От полученных травм молодой мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции, проводится доследственная проверка.

Ранее Сиб.фм писал, что 14 мая полиция в Новосибирске не дала байкерам открыть летний мотосезон.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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