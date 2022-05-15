4-летний ребёнок погиб в загоревшемся доме в Новосибирске

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

4-летний ребёнок погиб в пожаре, случившемся 15 мая в частном доме на Южно-Чемском жилмассиве.

Днём 15 мая в Кировском районе загорелся один из домов. По данным МЧС по Новосибирской области, пожар зафиксировали в частном доме на 2-й Прокопьевской, 27.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сообщение о возгорании было получено в 15:01. Через 11 минут пожарные прибыли на место происшествия. К тому моменту пламя охватило не только сам дом, но надворные постройки. На локализацию огня понадобилось 15 минут.

Также в пресс-службе МЧС дополнили, что во время пожара была угроза газовым трубам.

Известно, что возгорание не обошлось без жертв. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, в результате пожара погиб 4-летний ребёнок. Информация о других пострадавших уточняется.

Информация о загоревшемся доме и видео с места происшествия появились и в сообществе «АСТ-54».

Как сообщал Сиб.фм ранее, 14 мая крупный пожар произошёл в Калининском районе. Там загорелся частный жилой дом № 80 на улице Ружейной, после чего огонь перекинулся на соседние здания. Во вспыхнувшем доме находился газовый баллон.