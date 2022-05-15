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80-й день спецоперации: Турция хочет эвакуировать нацистов с «Азовстали», украинские боевики запланировали выйти на границу России, 300 домов под Белгородом пострадали от обстрелов

Фото 80-й день спецоперации: Турция хочет эвакуировать нацистов с «Азовстали», украинские боевики запланировали выйти на границу России, 300 домов под Белгородом пострадали от обстрелов
Фото 80-й день спецоперации: Турция хочет эвакуировать нацистов с «Азовстали», украинские боевики запланировали выйти на границу России, 300 домов под Белгородом пострадали от обстрелов

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 14 мая – в обзоре Сиб.фм.

Турция предлагает эвакуировать раненных нацистов с «Азовстали», украинские боевики запланировали выход к российским границам, почти 300 домов в Белгородской области пострадали от обстрелов со стороны Украины. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи субботы, 14 мая.

Спецоперация

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный. Кроме того, перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Каменка Харьковской области три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Националисты тайно запланировали выйти на границу России

Боевики украинского националистического батальона, запрещенного на территории РФ, готовились к окружению и захвату города Новоазовск в Донецкой Народной Республике с последующим выходом к российской границе. План с картой обнаружили на базе вооруженной группировки в Мариуполе. Подтверждающее видео с документами опубликовало РИА «Новости».

От обстрелов со стороны Украины пострадали почти 300 домов в Белгородской области

В результате обстрела украинскими националистами населенных пунктов Белгородской области пострадало 280 домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Из них 124 домовладения уже полностью восстановлено. Губернатор области Вячеслав Гладков поручил провести все необходимые работы в максимально сжатые сроки.

Турция хочет спасти нацистов с «Азовстали»

Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы готовы... Наш корабль готов отправиться в путь и доставить раненых солдат и других гражданских в Турцию», – цитирует советника турецкого президента РИА Новости.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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