Когда придёт выплата на детей от 8 до 17 лет в мае-2022: график ПФР

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В Пенсионном фонде объяснили, когда россиянам с детьми от 8 до 17 лет ждать зачисления новой выплаты.

С 1 мая в России стартовал приём заявлений на новую выплату, предназначенную для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

Поскольку процесс рассмотрения заявления занимает 10 рабочих дней, раньше этого срока деньги поступить не могут.

Зачисление может произойти и позже. Например, если Пенсионный фонд вовремя не получил необходимые для назначения выплаты документы. В таком случае срок рассмотрения обращения увеличивается на 20 рабочих дней.

Независимо от месяца подачи заявления пособие рассчитывается с 1 апреля 2022 года. Таким образом, семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца — май и апрель.

Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода — апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. Такой порядок определён до 1 октября текущего года, то есть заявление до 1 октября можно подать с сохранением срока установления выплаты с 1 апреля.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата назначается только семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Базовый размер выплаты — 50%, в Новосибирской области это 6 619 рублей в месяц. Если с учётом этой выплаты доход семьи всё равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75 % регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если и с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то будет назначен максимальный размер пособия в 100 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Напомним, что в Новосибирской области за первые дни мая на новую детскую выплату было подано порядка 40 000 заявлений.