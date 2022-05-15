Под Новосибирском прошёл первый в России конкурс по украшению могил

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первый в России конкурс «Благоустройство мест захоронения» состоялся в Новосибирской области в рамках форума «Некрополь − Сибирь 2022» 14 мая.

В минувшую субботу, 14 мая, в парке «Каменский» возле Новосибирского крематория в рамках форума «Некрополь − Сибирь 2022» собрались представители ритуальных компаний из разных регионов России.

Участники обсудили ряд вопросов, касающихся изменений в законодательстве и похоронной отрасли в целом, прошли несколько мастер-классов, а также посоревновались в конкурсе по благоустройству могил — «Благоустройство мест захоронения».

Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за 60 минут оформить место захоронения, используя плиты, цветы и прочие декоративные элементы. Жюри оценивало не только дизайн, но и технологию благоустройства. Лучшей стала команда из Омска, получившая за первое место денежный приз в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, в 2021 году в парке «Каменский» представители сферы ритуальных услуг состязались в скоростной копке могил. Эти соревнования также проводились в РФ впервые, а победили в них, как и на этот раз, омичи.

После чемпионата по выкапыванию могил на скорость планировался забег с гробами, но на сегодняшний день он не состоялся.

Кстати, именно омские ритуальщики становятся лучшими не только в различных профильных соревнованиях, но и отличаются креативным подходом к похоронам. Например, в начале 2022 года они предложили драпировать могилы на время прощания для торжественности и запускать «прощальные салюты» с прахом умерших.