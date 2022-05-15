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Российские военные уничтожили украинскую переправу через реку Северский Донец

Фото Российские военные уничтожили украинскую переправу через реку Северский Донец
Фото Российские военные уничтожили украинскую переправу через реку Северский Донец

Фото Минобороны России

Российские войска разбили подразделение ВСУ при попытке переправиться через реку Северский Донец.

Военные уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец. Кадры на разбитую украинскую технику опубликовало Минобороны России.

«В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС России расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе. Российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшихся в лесном массиве. Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула», – сообщили в Минобороны.

На кадрах, опубликованных российским военным ведомством, видно уничтоженную бронетехнику украинских боевиков, накрытие артиллерийским огнем объекта ВСУ, огонь по украинским боевикам и маневрирование во взаимодействии с мотострелками.

После уничтожения переправы российские артиллеристы и экипажи БМП завершили разгром, уничтожив успевшую переправиться по понтонам бронетехнику украинских боевиков. Часть украинских машин захватили российские военные. Одновременно на противоположном берегу была разбита техника понтонно-мостового подразделения ВСУ при попытке отхода.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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