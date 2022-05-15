Стала известна причина пожара с погибшим 4-летним ребёнком

Коллаж Сиб.фм

В Следственном комитете назвали причину пожара на Южно-Чемском жилмассиве, в котором погиб 4-летний ребёнок.

15 мая в Кировском районе загорелся жилой частный дом на 2-й Прокопьевской, 27. К моменту прибытия спасателей пламя охватило само строение и надворные постройки. Во время тушения было обнаружено тело 4-летнего ребёнка, после чего Следственный комитет по Новосибирской области организовал проверку по факту гибели.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Следственного комитета, в процессе проверки выявили очаг возгорания: он находился в ванной комнате. Предположительно, произошёл сбой в работе электрического водонагревателя.

«Очагом возгорания стал электронагреватель воды, устройство по типу бойлера», — прокомментировали в пресс-службе регионального СК.

Напомним, после проведения судебно-медицинской и пожарно-технических экспертиз по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.