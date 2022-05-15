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Следком начал проверку после гибели 4-летнего ребёнка при пожаре в Новосибирске

Фото Следком начал проверку после гибели 4-летнего ребёнка при пожаре в Новосибирске
Фото Следком начал проверку после гибели 4-летнего ребёнка при пожаре в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

Следственный комитет организовал проверку после смерти 4-летнего ребёнка во время пожара в Кировском районе.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проводить уголовно-процессуальной проверку по факту гибели ребёнка в результате пожара, который произошёл 15 мая в частном доме на Южно-Чемском жилмассиве.

Как сообщал Сиб.фм ранее, сообщение о возгорании в частном доме на 2-й Прокопьевской, 27 пожарные получили в 15:01. Чтобы локализовать огонь, распространившийся на жилое здание и частные постройки, понадобилось 15 минут. Во время тушения было обнаружено тело 4-летнего ребёнка.

После этого региональный СК инициировал уголовно-процессуальную проверку. В текущий момент устанавливаются полные обстоятельства произошедшего и причина пожара, также в ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, 14 мая в Новосибирске загорелся частный жилой дом, внутри которого находился баллон с газом. Чтобы ликвидировать открытое горение, распространившееся и на соседние дома, пожарным понадобилось 40 минут.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
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