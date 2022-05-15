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Стало известно, когда появится прогноз погоды на июнь-2022 в Новосибирской области

Фото Стало известно, когда появится прогноз погоды на июнь-2022 в Новосибирской области
Фото Стало известно, когда появится прогноз погоды на июнь-2022 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала Сиб.фм, когда жители Новосибирской области увидят прогноз погоды на июнь.

Прогноз погоды на июнь 2022 года в Новосибирской области будет выпускаться в первый-второй рабочий день месяца, сообщила Сиб.фм начальник ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик.

Синоптики не торопятся публиковать данные о погоде, чтобы избежать неточностей, пояснила она.

«Май предварительно мы ожидали холодным — холоднее, чем в прошлом году. А в результате, когда выпускали основной прогноз, изменили температуру, она оказалась выше нормы. Предварительный прогноз — это больше наши внутренние разработки, то есть не то, что следует озвучивать. Основной прогноз, по которому потом можно будет оценивать совпадение лили несовпадение с фактической погодой, выйдет в начале июня», — рассказала глава Западно-Сибирского гидрометцентра.

Прогноз появится сразу на месяц, но впоследствии будет уточняться, поскольку его успешность на момент выхода составит всего 60-70 %. Точно станет известно, ожидается температура выше или ниже нормы, а также ожидаемое количество осадков. Данные о волнах тепла и холода синоптики укажут уже в более коротких прогнозах.

«Везде в России выпускается прогноз на месяц, который потом уточняется прогнозами на декады. Прогнозы на декады, в свою очередь, уточняются прогнозами на первые, вторые, третьи сутки. Они ещё более качественные, успешность составляет уже 95-97 %. Такой механизм работает всегда», — подчеркнула Лапчик.

Также она добавила, что в последние 20 лет синоптики замечают сдвиг пика лета с июля на июнь или август — второй летний месяц зачастую оказывается не самым тёплым. Каким он будет в этом году, пока сказать нельзя.

Напомним, ранее Лапчик рассказала, что первая декада мая в Новосибирске в 2022 году стала рекордно засушливой. На некоторых метеостанциях осадков не выпало вовсе.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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