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Украина победила на «Евровидении-2022» в Италии

Фото Украина победила на «Евровидении-2022» в Италии
Фото Украина победила на «Евровидении-2022» в Италии

Фото с сайта euroinvision.com

Группа Kalush Orchestra из Украины заняла первое место на «Евровидении-2022» в Италии с песней Stefania, посвящённой украинским матерям.

В Италии определился победитель конкурса «Евровидение-2022», первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania.

По итогам голосования жюри и зрителей музыканты набрали 631 балл. Для сравнения: у занявшего второе место артиста из Великобритании Сэма Райдера в сумме накопилось только 466 голосов.

Фото Украина победила на «Евровидении-2022» в Италии 2

Украинцы стали победителями именно благодаря зрительским голосам, поскольку музыкальное жюри отдало предпочтение британскому исполнителю.

Песня Stefania посвящена матери лидера Kalush Orchestra и всем украинским матерям. Завершив исполнение, фронтмен коллектива со сцены на английском языке обратился к зрителям с просьбой оказать поддержку Украине, хотя правила конкурса запрещают политические призывы.

Европейский вещательный союз (ЕВС) не увидел в действиях певца ничего предосудительного, приняв его слова за гуманитарный жест, а не за политический.

Напомним, именно ЕВС принял решение о том, что в «Евровидении» в Турине Россия участвовать не будет. Страна не только не была представлена своим исполнителем или группой, но и не имела права голосовать за других артистов.

Украина стала победительницей конкурса в третий раз в своей истории и второй раз за шесть лет. Многие не сомневались, что в свете последних событий первое место займёт именно эта страна.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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