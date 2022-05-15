В Новосибирске ключевые дорожные объекты отремонтируют на дополнительные деньги

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Проспект Дзержинского, выезды на Октябрьский мост и площадь Калинина в Новосибирске отремонтируют на дополнительные средства, выделенные городу из вышестоящих бюджетов, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Ключевые дорожные объекты в Новосибирске будут отремонтированы на дополнительные средства, выделенные городу из вышестоящих бюджетов, заявил мэр Анатолий Локоть.

Речь идёт о проспекте Дзержинского, выезде на Октябрьский мост, где дорожное полотно находится в близком к аварийному состоянии, и площади Калинина. Ремонт будет выполняться на часть от суммы в 2 млрд рублей, которую дополнительно выделяет Новосибирской области Росавтодор, пояснил глава Новосибирска, но точную цифру не назвал.

«На данный момент у города есть 2,37 млрд рублей на ремонт дорог, но это на 1 млрд меньше, чем было в прошлом году. Мы ведём переговоры об увеличении финансирования», — добавил Локоть.

Напомним, что в апреле в Новосибирске стартовал поддерживающий (ямочный) ремонт дорог. Из городского бюджета на него направили 200 млн рублей, 100 из которых уже освоены. На эти деньги обновлено более 41 000 кв. метров дорожного покрытия. Работы продолжатся до конца мая.

В ближайшее время начнётся масштабный капитальный ремонт дорог по муниципальной, региональной программам, а также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). На некоторых объектах работы уже начались.

Всего планируется отремонтировать более 40 километров дорог на общую сумму 2,37 млрд рублей (31 объект). 1,75 млрд от этой суммы выделены по нацпроекту БКД и пойдут на ремонт 20 объектов, включая улицы Ядринцевскую, Шевченко, Орджоникидзе, Космическую и Вересаева.