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В Новосибирске спасатели освободили дикую утку из рыболовной сети

Фото В Новосибирске спасатели освободили дикую утку из рыболовной сети
Фото В Новосибирске спасатели освободили дикую утку из рыболовной сети

Фото из группы МАСС во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Спасатели в Новосибирске освободили из рыболовной сети дикую утку. Птица запуталась в ней на реке Иня.

В субботу, 14 мая, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска спасли на реке Иня в Первомайском районе дикую утку. Птица угодила в рыболовную сеть и не могла выбраться самостоятельно. Чтобы её вытащить, сеть пришлось разрезать ножом.

«Спасатель, одетый в специальный термокостюм, зашёл в воду, аккуратно снял сеть, чтобы не повредить птицу, и распутал ей крылья и лапы», — уточнили в МАСС.

Когда птица была освобождена и выпущена на волю, сеть утилизировали.

Напомним, ранее спасатели в Новосибирске пришли на помощь домашнему лабрадору. Пса по кличке Саймон унесло течением в Оби.

Животное нашли на острове Кораблик и доставили к взволнованному хозяину, который ожидал его на левом берегу.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

МАСС
Новосибирск
Иня
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