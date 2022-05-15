В Новосибирске у пивбара обнаружен труп мужчины со спущенными штанами

Фото из публикации «На ОбьГЭСе»

В Новосибирске рядом с пивным баром на ОбьГЭС обнаружили тело мужчины со спущенными штанами.

Днём 15 мая недалеко от пивного бара «Клио» на ОбьГЭС нашли тело мужчины со спущенными штанами. Информацию об этом опубликовали в сообществе «На ОбьГЭСе» ВКонтакте.

Заведение, рядом с которым обнаружили мёртвого мужчину, находится на перекрёстке улиц Софийская, Молодости, Гидромонтажная и Приморская.

На момент написания публикации Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту обнаружения трупа. Информацию о ходе расследования в пресс-службе регионального СК обещали предоставить в ближайшее время.

Как сообщал Сиб.фм ранее, 6 мая на улице в Дзержинском районе нашли новорождённую девочку без признаков жизни.