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В Новосибирске у пивбара обнаружен труп мужчины со спущенными штанами

Фото В Новосибирске у пивбара обнаружен труп мужчины со спущенными штанами
Фото В Новосибирске у пивбара обнаружен труп мужчины со спущенными штанами

Фото из публикации «На ОбьГЭСе»

В Новосибирске рядом с пивным баром на ОбьГЭС обнаружили тело мужчины со спущенными штанами.

Днём 15 мая недалеко от пивного бара «Клио» на ОбьГЭС нашли тело мужчины со спущенными штанами. Информацию об этом опубликовали в сообществе «На ОбьГЭСе» ВКонтакте.

Заведение, рядом с которым обнаружили мёртвого мужчину, находится на перекрёстке улиц Софийская, Молодости, Гидромонтажная и Приморская.

На момент написания публикации Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту обнаружения трупа. Информацию о ходе расследования в пресс-службе регионального СК обещали предоставить в ближайшее время.

Как сообщал Сиб.фм ранее, 6 мая на улице в Дзержинском районе нашли новорождённую девочку без признаков жизни.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
ОбьГЭС
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