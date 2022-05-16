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12 жителей Новосибирской области госпитализировали после укусов клещей

Фото 12 жителей Новосибирской области госпитализировали после укусов клещей
Фото 12 жителей Новосибирской области госпитализировали после укусов клещей

Фото pixabey

В Новосибирской области выросло число обращений к медикам из-за укусов клещей. В регионе зафиксировали на 115 % больше случаев укуса клещей, чем в 2021 году.

С начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области клещи укусили 1 911 человек. Об этом сообщил главный санитарный врач НСО Александр Щербатов. У 12 человек выявили клещевой энцефалит.

В больницы Новосибирской области с подозрением на клещевой энцефалит уже обратились почти 2 тысячи человек. Это на 115 % больше, чем в прошлом году. К 16 мая у 12 пострадавших был выявлен клещевой энцефалит, у 6 человек – клещевой боррелиоз.

В 2022 году новосибирцы стали на 0,3 % чаще заражаться энцефалитом. Им заболели менее 2 % от всего количества укушенных. Клещевой боррелиоз выявили у 23 % от общего числа, что на 3 % больше, чем в 2021 году.

Эксперты связывают рост активности клещей с теплой погодой. При этом с учетом многолетней статистики ситуация укладывается в рамки нормы.

С 16 по 27 мая Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита. Главный санитарный врач региона призвал новосибирцев активно заниматься профилактическими мероприятиями.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске два человека попали в реанимацию после укуса клеща.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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