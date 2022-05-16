16-летний подросток из многодетной семьи пропал в Новосибирской области

Фото: "ЛизаАлерт"
В Болотнинском районе Новосибирской области вторые сутки ищут 16-летнего подростка, который ушёл из дома 14 мая.
О поиске Кирилла Зурова объявили волонтёры отряда "ЛизаАлерт". Как они рассказывают, о мальчике ничего неизвестно с 14 мая. Подросток из многодетной семьи, но раньше с ним такого не случалось.
14 мая Кирилл ушёл из дома по делам и планировал встретиться с друзьями, но этого не произошло. А через несколько часов телефон подростка выключился. Сейчас родители напуганы исчезновением мальчика.
Рост подростка – 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
На момент исчезновения Кирилл был одет в чёрные спортивные штаны, серую футболку и серо-зелёные кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Кирилла Зурова просят позвонить по телефону экстренных служб – 112 или на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52.
Напомним, недавно Сиб.фм сообщал, что только за апрель этого года ушли из дома и пропали 80 человек, правда, 59 из них уже нашли.
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