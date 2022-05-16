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Адвоката из Новосибирска будут судить за обещание свободы ценой в 1,5 миллиона

Фото Адвоката из Новосибирска будут судить за обещание свободы ценой в 1,5 миллиона
Фото Адвоката из Новосибирска будут судить за обещание свободы ценой в 1,5 миллиона

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит дело адвоката, который обещал клиенту, что его выпустят из СИЗО и прекратят уголовное преследование за 1,5 миллиона рублей.

У этого адвоката есть свой личный кабинет. Туда и обратился клиент за помощью. Правозащитник пообещал, что освободит обвиняемого от уголовного преследования, если тот заплатит 1,5 миллиона рублей. Между тем, у арестованного судом был целый букет уголовных статей.

"Адвокат, пользуясь доверительным отношением, из корыстных побуждений сообщил мужчине, что якобы имеет такую возможность, поскольку обладает связями в правоохранительных органах. Через некоторое время адвокат сообщил обратившемуся к нему лицу, что для решения вопроса необходимо 1,5 млн рублей, – рассказали в прокуратуре Новосибирской области. — При этом они договорились, что сумма будет передаваться адвокату для последующей передачи должностному лицу из правоохранительных органов (кому конкретно адвокат не озвучивал) частями, первая из которых составит 500 тысяч рублей, а остальная будет передана через него после освобождения обвиняемого из следственного изолятора и прекращения в отношении него уголовного преследования".

Между тем, возможности повлиять на ход расследования у адвоката не было, поэтому дело квалифицировали по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. За обманные обещания адвокату грозят полумиллионный штраф и шесть лет тюрьмы.

Напомним, также в Новосибирск передали дело адвоката из Бердска, который, по версии следствия, присвоил имущества и денег коллегии на полмиллиона.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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