Кикшеринг Whoosh назвал эвакуацию самокатов попыткой мэрии Новосибирска набрать политические очки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В сервисе Whoosh считают, что эвакуация электросамокатов, которая прошла в Новосибирске 13 мая, могла быть нужна мэрии для набора политических очков.

В пятницу, 13 мая, в Новосибирске прошёл организованный мэрией рейд по эвакуации электросамокатов, припаркованных в неположенных местах. С улиц оказались убраны несколько самокатов, включая два, принадлежащих кикшерингу Whoosh. Однако там уверены, что эвакуация была напрасной.

Пресс-секретарь сервиса Юлия Камойлик объяснила, что в Whoosh соблюдают все требования и направили в мэрию документы на каждую из 1 125 парковок своих электросамокатов в городе.

Общий объём документации превысил 5 тысяч листов, на ознакомление с которыми у сотрудников администрации уйдёт время, отметила представитель пресс-службы.

В кикшеринге готовы платить за каждый кусок земли, который используется для размещения самокатов, и не считают, что во время процесса согласования работа сервиса должна останавливаться.

«С одной стороны — кикшеринг и технологии, с другой стороны — пачка бумажек для каждой из тысячи парковок. Сегодня (13 мая. — Прим. ред.) эти документы отправились в управление архитектуры, просто принять в работу их смогут только в следующий понедельник. Сотрудники мэрии знают, что это так. Нам кажется, что вот эта акция с эвакуацией под камеры — попытка набрать политические очки или сделать вид, что каких-то других проблем в городе нет», — подытожила пресс-секретарь Whoosh.

Напомним, в мэрии, объясняя эвакуацию самокатов, заявили, что заключённое с кикшеринговыми компаниями соглашение исполнялось на 90 %, но «в принципиально важной части оформления парковочных мест» оказался «пробел».