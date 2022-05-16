Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Кикшеринг Whoosh назвал эвакуацию самокатов попыткой мэрии Новосибирска набрать политические очки

Фото Кикшеринг Whoosh назвал эвакуацию самокатов попыткой мэрии Новосибирска набрать политические очки
Фото Кикшеринг Whoosh назвал эвакуацию самокатов попыткой мэрии Новосибирска набрать политические очки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В сервисе Whoosh считают, что эвакуация электросамокатов, которая прошла в Новосибирске 13 мая, могла быть нужна мэрии для набора политических очков.

В пятницу, 13 мая, в Новосибирске прошёл организованный мэрией рейд по эвакуации электросамокатов, припаркованных в неположенных местах. С улиц оказались убраны несколько самокатов, включая два, принадлежащих кикшерингу Whoosh. Однако там уверены, что эвакуация была напрасной.

Пресс-секретарь сервиса Юлия Камойлик объяснила, что в Whoosh соблюдают все требования и направили в мэрию документы на каждую из 1 125 парковок своих электросамокатов в городе.

Общий объём документации превысил 5 тысяч листов, на ознакомление с которыми у сотрудников администрации уйдёт время, отметила представитель пресс-службы.

В кикшеринге готовы платить за каждый кусок земли, который используется для размещения самокатов, и не считают, что во время процесса согласования работа сервиса должна останавливаться.

«С одной стороны — кикшеринг и технологии, с другой стороны — пачка бумажек для каждой из тысячи парковок. Сегодня (13 мая. — Прим. ред.) эти документы отправились в управление архитектуры, просто принять в работу их смогут только в следующий понедельник. Сотрудники мэрии знают, что это так. Нам кажется, что вот эта акция с эвакуацией под камеры — попытка набрать политические очки или сделать вид, что каких-то других проблем в городе нет», — подытожила пресс-секретарь Whoosh.

Напомним, в мэрии, объясняя эвакуацию самокатов, заявили, что заключённое с кикшеринговыми компаниями соглашение исполнялось на 90 %, но «в принципиально важной части оформления парковочных мест» оказался «пробел».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

эвакуация
мэрия
Новосибирск
электросамокаты
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

74290
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
25259
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
17730
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
15357
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14248
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
13559
Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция
12891
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья