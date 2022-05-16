Мотоциклист без прав протаранил Honda Fit на Красном проспекте в Новосибирске

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Ночью 16 мая водитель мотоцикла Triumph без водительских прав и госномеров влетел в автомобиль Honda Fit на Красном проспекте, сообщили в ГИБДД.

16 мая в 01:00 на Красном проспекте в Новосибирске произошло ДТП с участием мотоцикла, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель 1996 года рождения на мотоцикле Triumph без водительского удостоверения и регистрационных номеров на перекрёстке влетел в автомобиль Honda Fit, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии с различными травмами 26-летний мотоциклист был доставлен в лечебное учреждение. Также для оказания медпомощи с места ДТП увезли пассажира Honda, который на год младше первого пострадавшего.

Напомним, что в минувшие выходные в Новосибирской области в результате ДТП разбился 28-летний мотоциклист. Трагедия произошла в посёлке Двуречье.

Мужчина управлял транспортным средством без прав и влетел в металлический гараж после наезда на бордюр. Смерть наступила в машине скорой.