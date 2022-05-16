Заельцовский район Новосибирска стал лидером по продаже новостроек в апреле 2022 года

Фото Максима Николаева

Эксперт по недвижимости Николаев назвал район Новосибирска, в котором за апрель приобрели больше всего новостроек.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области подвело итоги продаж новостроек по районам города и области за первый квартал 2022 года. Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал опубликованные результаты.

В апреле 2022 года лидером по объёму продаж новостроек стал Заельцовский район.

Как отметил эксперт, за минувший месяц в Новосибирске зарегистрировали 3 030 договоров долевого участия, а всего за квартал — 10 930.

«В целом по области показатели апреля равны 3 381, а с начала года общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило 12 626 штук», —

добавил Сергей Николаев.

По словам аналитика недвижимости, за счёт аномально высоких продаж в апреле — 1 254 зарегистрированных договоров долевого участия — на первое место вышел Заельцовский район. За прошедший месяц на него пришёлся 41% всех продаж по ДДУ, а по итогам квартала — 24,3%.

На втором месте расположился Октябрьский район — 16% апрельских продаж и 21,7% продаж с начала года. Третью строчку занял Ленинский район: 13% и 22,3% продаж соответственно.

Также Сергей Николаев обратил внимание: в апреле резко выросла доля Новосибирска в общем объёме продаж по региону. Рост составил с 86% до 92%. В то же время доля Новосибирского района в городских округах и районах области увеличилась с 66% до 81%.

«Это можно объяснить снижением инвестиционных сделок: жильё для проживания жители региона предпочитают покупать в центральных районах города с развитой инфраструктурой», —

озвучил одну из причин эксперт.

По данным Росреестра, падение числа зарегистрированных договоров долевого участия в апреле к марту составило всего 22%. Но Сергей Николаев обращает внимание: новосибирский Росреестр в своём Telegram-канале публикует еженедельную статистику по количеству поступивших заявлений на проведение учётно-регистрационных действий, и по этому критерию ситуацию можно воспринимать как обвал, так как за апрель поступило только 1 474 заявлений на регистрацию ДДУ.

Также эксперт отмечает, что продолжает расти доля электронных регистраций: в апреле из всех поступивших ДДУ более 70% оформлены «в цифре».

Напомним, ранее для Сиб.фм аналитик недвижимости Сергей Николаев прокомментировал ситуацию со вводом индустриального жилья за первый квартал в Новосибирской области.