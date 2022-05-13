Эксперт Николаев оценил объём ввода индустриального жилья в Новосибирской области в первом квартале 2022 года

Фото Максима Николаева
Аналитик недвижимости Сергей Николаев прокомментировал ситуацию со вводом индустриального жилья с января по апрель в Новосибирской области.
Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, как прошёл ввод индустриального жилья в Новосибирске и регионе за первый квартал 2022 года. По словам эксперта, объём ввода отличается по разным источникам в два раза.
Сергей Николаев привёл данные Росстата РФ по Новосибирской области: за период с января по апрель здесь было введено 795,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений.
«Из них населением построено 256,4 тысячи квадратов, на долю индустриального жилья приходится 539,3 тысяч метров», —
отметил аналитик.
Также Сергей Николаев указал данные из Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Он подчеркнул, что при анализе общего ввода многоквартирных домов по регионам так же присутствует значение в 539 тысяч квадратных метров, но если посчитать ввод по каждому объекту в области, то на 21 застройщика приходится 235,4 тысячи квадратных метров сданного жилья, что суммарно в 2,2 раза меньше.
«Сумма ввода, полученная по разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию на сайте управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, немного больше 230 тысяч, но там только дома на территории Новосибирска, без области», — обратил внимание эксперт.
Также Сергей Николаев привёл статистику объёма ввода жилья за первый квартал 2022 года по версии ЕРЗ. В топ-5 лидеров вошли:
В топ-3 по суммарным строительным заделам на 1 мая текущего года остаются:
Ранее независимый аналитик Сергей Николаев объяснил, почему Новосибирская область стала четвёртой среди лидеров по переходу на проектное финансирование.
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