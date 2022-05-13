Эксперт Николаев оценил объём ввода индустриального жилья в Новосибирской области в первом квартале 2022 года

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Аналитик недвижимости Сергей Николаев прокомментировал ситуацию со вводом индустриального жилья с января по апрель в Новосибирской области.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, как прошёл ввод индустриального жилья в Новосибирске и регионе за первый квартал 2022 года. По словам эксперта, объём ввода отличается по разным источникам в два раза.

Сергей Николаев привёл данные Росстата РФ по Новосибирской области: за период с января по апрель здесь было введено 795,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений.

«Из них населением построено 256,4 тысячи квадратов, на долю индустриального жилья приходится 539,3 тысяч метров», —

отметил аналитик.

Также Сергей Николаев указал данные из Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Он подчеркнул, что при анализе общего ввода многоквартирных домов по регионам так же присутствует значение в 539 тысяч квадратных метров, но если посчитать ввод по каждому объекту в области, то на 21 застройщика приходится 235,4 тысячи квадратных метров сданного жилья, что суммарно в 2,2 раза меньше.

«Сумма ввода, полученная по разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию на сайте управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, немного больше 230 тысяч, но там только дома на территории Новосибирска, без области», — обратил внимание эксперт.

Также Сергей Николаев привёл статистику объёма ввода жилья за первый квартал 2022 года по версии ЕРЗ. В топ-5 лидеров вошли:

СК Сибирьинвест — 29,5 тысяч квадратных метров; ГК Союз — 18 тысяч квадратных метров; ГК Первый Строительный Фонд — 17 тысяч квадратных метров; ГК Новый Мир — 16,82 тысячи квадратных метров; СК ВИРА-СТРОЙ — 16,78 тысяч квадратных метров.

В топ-3 по суммарным строительным заделам на 1 мая текущего года остаются:

Брусника — 244,6 тысяч квадратных метров; ГК Расцветай — 137,7 тысяч; ГК КПД-ГАЗСТРОЙ — 117,7 тысяч.

Ранее независимый аналитик Сергей Николаев объяснил, почему Новосибирская область стала четвёртой среди лидеров по переходу на проектное финансирование.