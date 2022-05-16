Новые возможности: в Сибирском институте управления РАНХиГС будут обучать таможенному делу

Фото: РАНХиГС

Совсем скоро в Новосибирских вузах стартует приемная кампания. Выбор будущей профессии является важным решением для каждого из нас. Кто-то уже твердо решил, в какой сфере он хочет профессионально реализоваться, а кто-то продолжает определяться с направлениями подготовки, ориентируясь на собственные интересы, личностные качества, условия поступления и перспективы в той области, которая им лучше всего подходит.

Чтобы помочь абитуриентам сориентироваться в многообразии образовательных программ и выбрать наиболее подходящую для себя, редакция Сиб.фм расскажет о новой программе специалитета в Сибирском институте управления РАНХиГС – «Таможенное дело», специализация «Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле», которая предполагает классический срок обучения – 5 лет.

В процессе обучения «таможенному делу», будущие студенты получат разный набор полезных компетенций: навыки декларирования товаров и транспортных средств, знания основ международной торговли и работе валютных рынков, досконально изучат таможенный контроль и работу с таможенными документами.

К образовательному процессу на программе «Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле» привлекаются опытные преподаватели-практики, предприниматели и менеджеры российских и зарубежных компаний, которые понимают и учитывают особенности деятельности органов власти и коммерческих структур при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Конкурентные преимущества программы

Студенты приобретут прикладные знания от действующих экспертов, специализирующихся в разных направлениях: в таможенном деле, внешнеэкономической деятельности, логистике, сопровождении внешнеторговых операций.

На занятиях студенты будут решать практические кейсы с использованием информационных ресурсов, технологий, программ, например, программного комплекса ИПС «ТН ВЭД», «Декларант», СВК «Контроль», «Инкотермс» и др.

В период обучения студенты пройдут стажировки в организациях-партнерах института, в том числе, в финансовых организациях: Банк «Левобережный», УК «Инвест менеджмент центр», ООО «Инвест-Консалт» и др.).

Дополнительно могут получить профессиональные сертификаты в смежных областях: освоить и сдать экзамен по профессиональным стандартам банковской сферы.

У обучающихся на программе есть возможность получения дополнительного профессионального образования с выдачей диплома государственного образца без отрыва от основного образования.

При поступлении абитуриент сдает всего два ЕГЭ (русский язык и обществознание) и внутренний экзамен института по истории таможенного дела.

Кроме того, выпускники филиала получают диплом о высшем образовании РАНХиГС (г. Москва). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ входит в топ-10 лучших вузов страны.

Получив специализацию «Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле» выпускники вуза могут устроиться на работу как в государственные структуры, так и частные компании. Уже на стартовых позициях заработная плата будет достойной, и с опытом работы от года, специалисты могут претендовать на оплату выше среднего уровня по рынку труда.

«Таможенное дело» развивающаяся сфера, в которой специалисты востребованы, а самые амбициозные могут добиться быстрого и высокого карьерного роста.

В настоящий момент в Сибирском кампусе Президентской Академии обучается более 8000 студентов, преподают более 250 преподавателей с практическим опытом работы в государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих компаниях. Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СИУ РАНХиГС) ежегодно предлагает абитуриентам широкий выбор программ бакалавриата и специалитета – от психологии до международных отношений.

На всех направлениях подготовки СИУ РАНХиГС есть бюджетные и коммерческие места. А для иногородних или иностранных студентов институт предлагает комфортное проживание в одном из 5 благоустроенных общежитий, расположенных в центре города.

СИУ РАНХиГС – достойный старт успешной карьеры!

Подать документы можно онлайн через личный кабинет абитуриента, а также очно по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6.

Подробности по телефону: 218-09-09 или e-mail: priem-siu@ranepa.ru.