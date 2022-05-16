Новый спектакль звезды «Сватов» Фёдора Добронравова пройдёт 19 мая в Новосибирске

Фото и видео с сайта продюсерского центра «Фёдор Добронравов»

Премьера спектакля «Ты где-то рядом...» с участием звезды сериала «Сваты» состоится в Новосибирске 19 мая.

Премьерный показ спектакля «Ты где-то рядом...» — новой постановки продюсерского центра «Фёдор Добронравов» — состоится на сцене Новосибирска 19 мая. Продюсером и исполнителем главной роли стал сам Фёдор Добронравов, известный россиянам по сериалу «Сваты».

В спектакле расскажут лирическую историю о любви между уже немолодыми людьми.

«Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец», —

говорится в описании постановки.

Премьера новой лирической комедии «Ты где-то рядом...» с участием Фёдора Добронравова пройдёт в Новосибирске на сцене ДКЖ 19 мая в 19 часов. Билеты на единственный в Новосибирске показ можно приобрести по ссылке.

«Хочется, чтобы посмотрев наш фильм, сериал, спектакль, зритель выходил из зала чуть добрее, радостнее, милосерднее, что ли. Честь, достоинство, любви к своему маленькому дому и к огромной Родине — именно это мы и хотим транслировать во всех наших проектах», — подчеркнул в рассказе о новом спектакле Фёдор Добронравов.

О том, как создавался «Ты где-то рядом...», ставший воссоединением творческого союза артистов Фёдора Добронравова и Марины Ивановой, а также режиссёра Владимира Большова спустя 18 лет, Сиб.фм рассказывал здесь.