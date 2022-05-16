Почему не приходит пособие на ребёнка до 17 лет: в ПФР назвали возможные причины отказа в выплате

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В марте президент России Владимир Путин заявил о новой мере поддержки для семей с низким доходом. Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление, однако в начислении пособия могут отказать по целому ряду причин. В материале Сиб.фм мы собрали пять причин отказа в выплате.

Причина №1. Доход или имущество не соответствуют критериям малоимущего

Ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума на душу населения. В среднем по стране 12 654 рубля. При этом прожиточный минимум на ребенка составляет 12 274 рублей.

Расчетный период для дохода человека — 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления. То есть проверяются доходы не сразу перед обращением, а за год, что закончился 4 месяца назад.

При назначении выплаты учитываются доходы за это время:

Доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам);

премии;

доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых;

пенсии;

стипендии;

проценты по вкладам;

алименты и социальные выплаты;

доход от продажи или аренды имущества;

доход от выигрыша в лотерею;

пособия и пенсии (при этом не учитывается маткапитал и пособие на погребение).

При этом в составе семьи не учитываются:

Лица, лишенные родительских прав на этого ребенка;

лица на полном гособеспечении, кроме детей под опекой;

призывники, которые служат в армии без контракта;

осужденные к лишению свободы;

находящиеся на принудительном лечении по решению суда или под стражей.

Кроме того, размер имущества в собственности семьи также не должен превышать требования к движимому и недвижимому имуществу. Таким образом, те, кто претендует на государственную поддержку не должны иметь слишком много недвижимости и машин. В собственности может находиться одна квартира любой площади. Также допускается иметь в собственности одну дачу, один гараж и одну машину. Два транспортных средства и место для них допускаются, если семья многодетная или один из членов семьи инвалид.

Причина №2. Не подходит возраст ребенка

Выплата положена только малообеспеченным семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Ежемесячное пособие выплачивается с месяца достижения ребенком 8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения 17 лет.

То есть, если ребенку исполняется 8 лет любого числа апреля или мая 2022 года — заявление одобрят. А вот если 8 лет исполнится в июне и позже — подавать заявление в мае 2022 рано — его не одобрят.

Причина №3. Нет российского гражданства или не проживаете в РФ

Для назначения новой выплаты и у родителя, и у ребенка должно быть гражданство РФ. Помимо того, семья должна постоянно проживать в России.

Причина №4. Если кто-то из членов семьи старше 18 лет не работает и не учится без уважительной причины

При назначении пособия учитывается правило "нулевого дохода". "Правило нулевого дохода" предполагает, что выплата назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. При этом если вы получаете пособие по безработице и стоите на учете в центре занятости, то пособие на детей вам положено. Но оно будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи, так же, как и пенсии, стипендии, премии.

Причина №5. Если у вас нет карты "МИР"

Новая мера поддержки будет начисляться семьям только на банковские карты «Мир». При заполнении заявления на выплату нужно указать реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Пособие могут не зачислить, если вы так и не предоставили необходимые документы (они требуются лишь в отдельных случаях, например, если ребенок был усыновлен)

А вот если вы допустите ошибку при заполнении заявления, то фонд, без вынесения отказа, вернет вам его на доработку, на которую отводится 5 рабочих дней.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что Путин пообещал пособия и льготы детям участников спецоперации на Украине. Условия получения новой выплаты на детей, а также когда начнут начислять пособия на детей от 8 до 17 лет.

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