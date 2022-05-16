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Появилось видео ночного ДТП с мотоциклом на Красном проспекте в Новосибирске

Фото Появилось видео ночного ДТП с мотоциклом на Красном проспекте в Новосибирске
Фото Появилось видео ночного ДТП с мотоциклом на Красном проспекте в Новосибирске

Фото: кадр из видео, размещённого в паблике «АСТ» во «ВКонтакте»

Момент столкновения мотоцикла Triumph и автомобиля Honda Fit, которое произошло ночью 16 мая на Красном проспекте Новосибирска, попал на видео.

Видеозапись, на которой зафиксирован момент столкновения мотоцикла Triumph и автомобиля Honda Fit на Красном проспекте в Новосибирске ночью 16 мая, появилась в Сети. Найти её можно в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи хорошо видно, что Honda начала движение со стороны Советской вместе с другими автомобилями по правилам, на разрешающий сигнал светофора, а Triumph проехал со стороны Достоевского с нарушением. В результате транспортные средства столкнулись на перекрёстке.

Напомним, что авария обошлась без жертв. Мотоциклист 1996 года рождения получил различные травмы и был в лечебное учреждение. В ГИБДД выяснили, что у него отсутствовали водительские права.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

ДТП
видео
ГИБДД
Новосибирск
мотоцикл
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