СК предъявил обвинение фигурантам дела о взрыве на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Крупный пожар произошел на АЗС в Новосибирске летом прошлого года. 16 мая 2022 года стало известно о предъявлении обвинения трем фигурантам дела о пожаре.

Трем фигурантам дела о пожаре на АЗС в Новосибирске, в результате которого пострадали более 50 человек, предъявлено обвинение. Об этом сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о нарушении промышленной безопасности на заправке, где прошлым летом произошел крупный пожар с 51 пострадавшим.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Романа Гармидера, Алексея Савлука и Геннадия Киселя. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано для направления в суд», – сообщил Следком РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого мужчин обвиняют в незаконном предпринимательстве, нарушении требований промышленной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, с августа 2016 по июнь 2021 года трое обвиняемых без лицензии продавали на заправочной станции сжиженный газ. Кроме того, на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания и не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля.

В результате совокупности этих действий 14 июня во время сливо-наливных работ произошел выброс газа через неисправный кран одного из сосудов и его воспламенение. Так как на АГЗС не было систем по рассеиванию газа при разгерметизации оборудования и автоматических систем пожаротушения, произошел взрыв.

В результате происшествия пострадал 51 человек. Также повреждено имущество на общую сумму более 162 миллионов рублей.

Сейчас арестовано имущество обвиняемых на сумму порядка 45 миллионов рублей.